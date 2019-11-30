Gaziantep'te kuzeninin yanlışlıkla vurduğu iddia edilen kişi öldü

Kazara ateş aldığı iddia edilen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Ali Sinan K. yaralandı.

Kuzeni Ali Sinan K. ile Atatürk Mahallesi'nde park halindeki 80 LT 401 plakalı araçta oturan S.K, yanında bulundurduğu silahla oynamaya başladı.

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