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Gaziantep'te kuzeninin yanlışlıkla vurduğu iddia edilen kişi öldü
6 saat önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde silahla oynayan kuzeninin yanlışlıkla vurduğu ileri sürülen kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:04 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde silahla oynayan kuzeninin yanlışlıkla vurduğu ileri sürülen kişi hayatını kaybetti.
Kuzeni Ali Sinan K. ile Atatürk Mahallesi'nde park halindeki 80 LT 401 plakalı araçta oturan S.K, yanında bulundurduğu silahla oynamaya başladı.
Kazara ateş aldığı iddia edilen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Ali Sinan K. yaralandı.
Ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kurtarılamadı.
Olaydan sonra gözaltına alınan S.K, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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