Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kuzenlerini yaralayan kişi intihar etti
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te kuzenlerini yaralayan kişi intihar etti

4 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde, silahla iki kuzenini yaralayan kişi intihar etti.

Gaziantep'te kuzenlerini yaralayan kişi intihar etti, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde, silahla iki kuzenini yaralayan kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Esentepe köyünde ikamet eden 6 çocuk babası Ahmet Kandilli (56), Fakılı Mahallesi Değirmen Çat mevkisinde amca çocukları Mustafa ve Mehmet Kandilli ile buluştu.

Taraflar arasındaki henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında kuzenlerini av tüfeğiyle yaralayan Ahmet Kandilli, olay yerinde intihar etti.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Gaziantep, Kandilli, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de sadece Nurdağı'nda yetiştirilen moringa, 300'den fazla hastalığa iyi geliyor
Mesleğine yapılan saygısızlığı kaldıramayan hakim, intihara kalkıştı AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira'nın ağabeyi: Kardeşimin vücudunda darp izleri vardı Trabzon'da, pistten çıkan uçak millet kıraathanesi yapılacaktı! Halk, kaldırılması için ayağa kalktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 13:01:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kuzenlerini yaralayan kişi intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]