Gaziantep'te lastik yüklü tır duvara çarptı: 1 ölü
6 saat önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, duvara çarpan lastik yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:10 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, duvara çarpan lastik yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Başpınar Viyadüğü yakınlarında Adana'dan Gaziantep istikametine giden Mahmut Koyuncu idaresindeki 68 BD 680 plakalı lastik yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taş duvara çarptı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesinde müdehalelere rağmen kurtarılamadı.
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