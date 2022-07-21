Tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması ve atıl arazilerin kullanılması amacıyla ilçede lavanta tarımına başlandığını ifade eden Belpınar, lavanta ekimi yapılan İkizkuyu Mahallesinde hasat edilen ürünlerin yağı çıkarılarak değerlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te lavanta hasadına başlandı - Son Dakika

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