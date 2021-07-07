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Gaziantep'te LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirdi - Son Dakika

Gaziantep'te LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirdi

07.07.2021 16:22
Gaziantep'te LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirdi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Lise Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Lise Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te sınava giren 35 bin 209 kişi arasında ilk 50'ye giren ve 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Hakan Şahin ve Mehmet Ertuğrul Kaya için Meclis Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, buradaki konuşmasında, yakalanan başarıyla bütün şehrin gururlandığını belirtti.

Günümüz toplumlarının en değer verdiği şeyin beşeri sermaye olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu salonda bulunan siz değerli öğrenciler, bizler için çok önemlisiniz. Büyük bir başarı elde ederek bu salona geldiniz. Toplumların birbirleriyle yarıştığı günümüzde öğrenciler de sınavda rekabet içerisine giriyor. Bu salon ülkemizin ne kadar emin ellerde olduğunun kanıtıdır."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise kentin salgın döneminde ayrı bir performansla öğrencilere olan desteğini sürdürdüğünü ve kendi deneme sınavları hazırladığını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise gelecekte gençlerin Türkiye'yi üst sıra çıkaracağına inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere ergonomik bisiklet hediye edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirdi - Son Dakika


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