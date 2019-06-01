Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te LGS heyecanı
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te LGS heyecanı

8 dakika önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ikinci defa uygulanan ve isteğe bağlı olan Liselere Geçiş Sınavı'na(LGS), Gaziantep'te binlerce öğrenci girdi.

Gaziantep'te LGS heyecanı, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ikinci defa uygulanan ve isteğe bağlı olan Liselere Geçiş Sınavı'na(LGS), Gaziantep'te binlerce öğrenci girdi.
Sınava girecekleri okullara aileleriyle beraber gelen öğrenciler, saat 09.30'da başlayan ilk oturuma kısa süre kala dersliklere alındı. Dışarıda heyecanla bekleyen velilerden bazıları yanlarında getirdikleri Kuran-ı Kerim'i okuyarak, çocukları için dua etti.
İki ayrı oturumda yapılacak sınavın ilk oturumunda öğrencilere sözel bölümden 50 soru sorulacak. 75 dakikalık ilk oturumun bitmesiyle 45 dakikalık mola verilecek. Saat 11.30'da da ikinci oturum başlayacak. ikinci oturumda ise öğrenciler sayısal soruları yanıtlayacak.
 


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:33 Kaynak: DHA
LGS, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zihinsel engelli ağabeyi tarafından dövülen Beritan'ın dramı yürek burktu Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu Ulaştırma Bakanı Turhan: İstanbul gibi büyük bir şehrin belediye başkanlığını riske atamayız Zonguldak Kimliğini evde unutan öğrenci için veliler seferber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 11:41:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te LGS heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]