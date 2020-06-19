Gaziantep'te LGS öğrencilerine ücretsiz ulaşım - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilerin mağdur olmaması için yarın 07.30 ile 15.00 saatleri arasında belediyeye ait otobüs ve tramvaylar ücretsiz hizmet verecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi Günü yapılacak olan LGS öncesi görevlilerin ve öğrencilerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için büyükşehire ait tramvay ve otobüsler, 07.30 ile 15.00 saatleri arasında koşulsuz ücretsiz kullanılacak.

Sınav günü ve saatinde tüm hatlar normal planlamasına göre seferlerine devam edecek, öğrenciler ile görevlilere ferah ortamda ve sosyal mesafe kurallarına uygun seyahat etmeleri sağlanacak.



Büyükşehir Belediyesi öte yandan sınava girecek 56 bin öğrenciye hijyen paketi dağıtacak. Şeker, su, dezenfektan mendili ve maskeden oluşan hijyen paketi, sınav öncesi öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bütün ürünleri içinde barındıracak.