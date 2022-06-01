Gaziantep'te LGS sınavı kapsamında okullara 50 bin kalem seti verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamından düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrenciler için 50 bin kalem seti temin edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran Pazar günü LGS kapsamında düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrenciler temin edilen kalem setleri, öğrencilere dağıtılmak üzere okullara gönderildi, masalara yerleştirildi.

Setin içerisinde 2 kurşun kalem, kalem tıraş, silgi ve 3 şekerleme bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki öğrencilere yaptıkları yardımları her geçen gün daha ileriye taşıyacaklarını belirterek, "Amacımız bu yardımlarla Türkiye'deki yerel yönetimlere örnek olmak ve Türkiye'nin geleceği olacak çocuklarımızın eğitim hayatına dokunmak." ifadesini kullandı.