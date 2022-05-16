Gaziantep'te lise öğrencilerinden hatıra ormanı - Son Dakika
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Gaziantep'te lise öğrencilerinden hatıra ormanı

16.05.2022 14:20

- Gaziantep'te lise öğrencilerinden hatıra ormanı Bazı öğrenciler trafik kazasında kaybettikleri arkadaşları adına fidan dikti 210 adet karaçam fidanı toprakla buluşturuldu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller' sloganıyla başlattığı 'Yeşil Gaziantep'...

- Gaziantep'te lise öğrencilerinden hatıra ormanı

Bazı öğrenciler trafik kazasında kaybettikleri arkadaşları adına fidan dikti

210 adet karaçam fidanı toprakla buluşturuldu

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller' sloganıyla başlattığı 'Yeşil Gaziantep' çalışmaları çerçevesinde 27. durak Belkıs Mahallesi oldu. Belirlenen alanda, Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi öğretmen, idareci ve öğrencilerinin katılımıyla 210 adet karaçam fidanı toprakla buluşturuldu, etkinlik sırasında bazı öğrenciler trafik kazasında kaybettikleri arkadaşları adına fidan dikti.

Kentin havasını, suyunu ve toprağını koruyarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Gaziantep bırakmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı şehir merkezindeki yetişkin ağaç dikimi projesi 27. durak olan Belkıs Mahallesi'nde devam etti. 'Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller' sloganıyla başlatılan 'Yeşil Gaziantep' çalışmaları çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla 210 adet karaçam fidanı toprakla buluşturularak 'hatıra ormanı' oluşturuldu. Etkinlik sırasında, bazı öğrenciler trafik kazasında kaybettikleri arkadaşları adına fidan dikti.

"Hatıra ormanı Gaziantep'e, ülkemize ve geleceğimiz gençlerimize hayırlı olsun"

Programda hayırsever Akcan ailesi adına açıklamalarda yapan Hatice Akcan, "Yeşil Gaziantep Projesi hatıra ormanı hem şehrimiz Gaziantep'e hem ülkemize hem de geleceğimiz gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi hatıra ormanın dünyamızdaki kuraklık, yeşil alan kaybı ve geçmiş yıllardaki orman yangınlarındaki kayıplara bir nebze de gidermesi bizi hem mutlu ediyor hem onurlandırıyor" dedi.

"Doğayı korumak yeşil bir dünya oluşturmakla olur"

Düzenlenen ağaç dikim töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çiçeği, böceği, toprağı, suyu korumanın yolu yeşillenmek ve yeşil bir dünya oluşturmakla olur. Yeşil bizim medeniyetimizde var. Hatta medeniyetimiz 'kıyametin kopacağını bilsen dahi elindeki fidanı toprakla buluştur' diyor. Biz, 5 buçuk milyar fidan diktik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa'nın en çok ağaçlandırmasını yaptık. Biz, bu şehri hep birlikte yemyeşil yapacağız. Bu yeşil şehir çalışmamızda yanımızda olduğunuz için sizlere ve özellikle Akcan ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Burada dikilecek ağaçlar gelecek nesillerimiz için önem arz ediyor"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ise, "Burada dikilecek ağaçlar gelecekte çocuklarımıza, torunlarımıza, onlardan doğacak nesillerimize çok önem arz ediyor. Ben bu konuda emeği olan hayırseverlerimiz ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ile çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrenciler trafik kazasında kaybettikleri arkadaşları adına fidan dikti

Öte yandan etkinlik sırasında bazı öğrenciler, trafik kazasında kaybettikleri arkadaşları Uğur Emre Dalkılıç adına fidan dikti. Arkadaşları adına hazırlanan fidanı özenle diken öğrenciler, daha sonra trafik kazasında hayatını kaybeden Uğur Emre Dalkılıç'ın fotoğrafını ağaç köküne bırakırken, o esnada duygu dolu anlar yaşandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde yapılan fidan dikim programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, hayırsever Akcan ailesi, Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi öğretmen, idareci ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Gaziantep'te lise öğrencilerinden hatıra ormanı
Gaziantep'te lise öğrencilerinden hatıra ormanı
Gaziantep'te lise öğrencilerinden hatıra ormanı
Gaziantep'te lise öğrencilerinden hatıra ormanı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Lisesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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