Gaziantep'te lodos etkili oldu - Son Dakika

Gaziantep'te hızı 30 kilometreyi aşan lodos etkili oldu.



Gaziantep'te günlerdir aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlar, bugün etkili olan lodos ile serinledi. Korona virüs ile mücadelenin en üst seviyede sürdüğü kentte Ramazan Bayramı öncesinde lodos etkili oldu. Lodosun saatteki hızı 30 kilometreyi aştı. Meteoroloji tarafından lodosun hızının saatte maksimum 70 kilometreye ulaşması beklenirken, rüzgar nedeniyle ağaçların dalları etrafa savruldu.



Lodosun etkisiyle kent merkezindeki ağaçlar sağa sola savrulurken, rüzgarın arefe gününde de sürmesi bekleniyor - GAZİANTEP