Gaziantep'te lokantada yaşanan patlama anı anbean kamerada! - Son Dakika
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Gaziantep'te lokantada yaşanan patlama anı anbean kamerada!

02.04.2022 16:49

Gaziantep'te bir lokantada geçtiğimiz günlerde yaşanan patlama sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Gece yarısı gaz sıkışması sebebiyle yaşanan patlama, güvenlik kameralarına kaydedildi. İşyeri ve evlerin camlarının kırıldığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Lokantada, geçtiğimiz gece meydana gelen patlamada tüm mahalle sakinleri ayağa kalktı. Panikle dışarı çıkanlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine hemen itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te lokantada yaşanan patlama anı saniye saniye görüntülendi!

PATLAMADA 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI

2 kişinin hafif yaralandığı patlama sonrası ekipler, çevredekileri uzaklaştırdı. Mahallede enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları da tamamlandı.

Gaziantep'te lokantada yaşanan patlama anı saniye saniye görüntülendi!

İŞYERİ VE EVLERİN CAMLARI KIRILDI

Patlamanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, patlamayla birlikte lokantadan alevlerin yükseldiği ve bu sırada mahalledeki iş yeri ve evlerin cam ile kapılarının kırıldığı görüldü.

Gaziantep'te lokantada yaşanan patlama anı saniye saniye görüntülendi!
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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İtfaiye, Patlama, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te lokantada yaşanan patlama anı anbean kamerada! - Son Dakika


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