Lokantada, geçtiğimiz gece meydana gelen patlamada tüm mahalle sakinleri ayağa kalktı. Panikle dışarı çıkanlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine hemen itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 kişinin hafif yaralandığı patlama sonrası ekipler, çevredekileri uzaklaştırdı. Mahallede enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları da tamamlandı.
Patlamanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, patlamayla birlikte lokantadan alevlerin yükseldiği ve bu sırada mahalledeki iş yeri ve evlerin cam ile kapılarının kırıldığı görüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te lokantada yaşanan patlama anı anbean kamerada! - Son Dakika