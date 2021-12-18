Gaziantep'te lüks araçlar kundaklandı - Son Dakika

Gaziantep'te, park halindeki 3 lüks otomobil, sabah çok erken saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Olay sonrası iki araç tamamen küle dönerken, bir maçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay, sabaha karşı Batıkent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın önünde park halinde bulunan 3 adet lüks araç, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Olay sonrası araçlarda bir anda alev topuna dönerken, durumu fark eden vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçlara müdahale ederek yangını söndürdü.

Araçlardan 2'si tamamen küle döndü

Meydana gelen olay sonrası araçlardan 2'si tamamen küle dönerken, bir araç ise maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - GAZİANTEP