Gaziantep'te Maddi Hasarlı Kaza

telefonla konuşmak için yol kenarında duran araca arkadan başka bir otomobil çarptı.

telefonla konuşmak için yol kenarında duran araca arkadan başka bir otomobil çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.



Gaziantep'te 73 FE 711 plakalı aracın sürücüsü telefonla konuşmak için aracını yol kenarında durdurdu. Bu sırada arkadan gelen 34 NN 1858 plakalı otomobil duran araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarında duran araç yan yattı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - GAZİANTEP

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü

Serdar Aziz'in Menajeri: Oyuncum Ersun Yanal'la Telefonda Görüştü

Kayınbabasının Cenazesine Katılmayan Kadın, Tazminat Ödeyecek

Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüye Linç Girişimi