Gaziantep'te "Mahalle Esnafımla Vefa" projesiyle 65 yaş üstündekilere gıda paketi dağıtıldı - Son Dakika

Gaziantep Valiliğince, "Mahalle Esnafımla Vefa" projesi kapsamında, hayırseverlerin bağışlarıyla mahalle bakkallarından alınan gıda paketleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırıldı.

Proje kapsamında Vali Davut Gül, merkez Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir bakkalı ziyaret etti.

Gül, burada yaptığı açıklamada, tam kapanma döneminde 65 yaş üstündekilerin evlerinden çıkma kısıtlaması olduğunu ve ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılandığını hatırlatarak, "Yine İçişleri Bakanlığımızın bütün valiliklere ihtiyaçların olabildiğince küçük esnaftan, mahalle esnaflarından temin edilmesi talimatını vermişti. Bizler de bu ihtiyaçları hayırseverlerin katkılarıyla mahalle esnafından temin ederek sosyal yardımlaşmada kaydı olan ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz." diye konuştu.

Bütçenin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğunu ve şimdilik 5 bin aileye gıda paketi dağıldığını ifade eden Gül, projedeki amacın, mahalle esnafına destek olmanı yanında 65 yaş üstü ve maddi durumu yerinde olmayanlara sosyal destek sağlamak olduğunu söyledi.

Esnaf Musa Coşkun da projeden memnun olduğunu belirtti.