Gaziantep'te, 'Mahir Eller' Projesi Tanıtıldı

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliği ile yürütülen 'Mahir Eller' projesi düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliği ile yürütülen 'Mahir Eller' projesi düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.



Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve iş insanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Adnan Ünverdi, proje ile Türk vatandaşlarının ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin istihdam edilebilirliklerinin artacağını söyledi. 12 ilde yapılan proje ile 3 bin kişiyi istihdam etmeyi amaçladıklarını ifade eden Ünverdi şunları söyledi

Mesleki becerileri belgelendirmek sureti ile istihdama katkı sunacak olan Mahir Eller projesini ülkemizin istihdamına katkı sunması amacı ile çok önemsiyoruz. Proje ile vatandaşlarımızın ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin istihdam edilebilirliklerini, mevcut mesleki becerilerinin değerlendirmek sureti ile nitelikli istihdamın arttırılması amaçlanıyor. Proje ile 30 bin kişinin mesleki becerisi belirlenecek, 20 bin kişi yetkinliğini belgelendirmek için mesleki yeterlilik sınavlarına girecek ve 3 bin kişiye de istihdam imkanı sağlanacak. Proje ile vatandaşlarımızın ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin istihdam edilebilirliğini mevcut mesleki becerilerin belgelendirilmesi sureti ile nitelikli istihdamın arttırılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte kentimizde yaklaşık 450 bin Suriyeli yaşıyor ve onların iş ve sosyal hayata entegrasyonu açısından da bu proje büyük önem taşıyor. Gaziantep'te hali hazırda 2 binden fazla Suriyeli girişimci var ayrıca GSO'ya kayıtlı 79 sanayici Suriyeli bulunmaktadır. Mahir Eller projesi firmalara da pek çok avantaj sağlamaktadır. Firmalar mesleki yetenekleri belgelendirilmiş kişileri istihdam etmek sureti ile üretim ve hizmetlerini daha kaliteli hale getirebilirler. Mevcut çalışanlarının mesleki yeterliliklerini proje kapsamında ücretsiz olarak belgelendirme imkanına da sahip olacaklar. Ayrıca belge zorunluğu kapsamında olan meslekler göz önünde bulundurulduğunda bu projede yer almanın firmalar için büyük bir avantaj olduğu da daha net ortaya çıkmakta. Proje kapsamında yeni istihdam edilen personelin toplam maliyetinin yüzde 10'u 6 ay boyunca proje tarafından karşılanacak. Yeni istihdam edilen Suriyelilerin çalışma izni ücretleri de bu projeden karşılanacaktır. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin çalışması hakkındaki hukuki süreç hakkında bilgi almalardı da mümkün olacaktır. Projenin hayırlı olmasını diliyorum.



Toplantıda Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Fazlı Yılmaz ve Mahir Eller Projesi Gaziantep Yerel Oda Koordinatörü Ali Cin birer sunum yaptı.

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