Gaziantep'te mangal yakamayanlar, kebap siparişi veriyor - Son Dakika

GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde mesire alanlarında piknik yapıp, mangal yakamayanlar, kepapçılardan kebap siparişi veriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mesire alanlarına gidip, mangal yakamayanlar, kale altında hizmet veren kebapçılardan kebap sipariş ediyor. Kebap taleplerine yetişmeye çalışan kebapçı esnafı ise şehrin her noktasına siparişleri ulaştırmak için yoğun mesai yapıyor.