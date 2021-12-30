GAZİANTEP'TE, MARKETLERDE FİYAT DENETİMİ - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulan ekipler, 52 işyerinde fiyat denetimi yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, döviz kurundaki artışı bahane ederek fahiş fiyat artış iddialarına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, zincir marketler ile gıda ve temel ihtiyaç ürünler ile yılbaşı öncesi çerez satışı yapılan 52 işletmede ürün fiyatlarının hangi tarihlerde değiştirildiğini inceledi. Ekipler denetimlerinde ayrıca raf ve kasa arasında fiyat farkı olup olmadığını da inceledi. Denetimlerde fahiş fiyat uygulandığı tespit edilen işletmeler, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.