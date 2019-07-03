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Gaziantep'te marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

51 dakika önce

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna ait marketten hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te marketten hırsızlık güvenlik kamerasında, System.String[]
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna ait marketten hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Serinevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna gece saatlerinde otomobiliyle gelen yüzü maskeli kişi, görevlilerin olmadığı sırada markete girerek kasadaki paralar ile sigaraları bir torba içerisine doldurarak kaçtı.
Market çalışanlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiğini belirledikleri İ.T'yi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Öte yandan hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Görüntülerde, zanlının gece saatlerinde otomobiliyle akaryakıt istasyonuna gelmesi, görevlilerin olmadığı sırada markete girerek elindeki torbaya kasadaki paraları ve sigaraları doldurması yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:34 Kaynak: AA
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