Gaziantep'te marketten hırsızlık yapan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Ekipler, araçta yaptıkları aramada marketten çalındığı tespit edilen 341 paket sigara, 2 kilo 500 gram tütün ve para ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fıstıklık Mahallesi'nde bir aracı durdurmak istedi.

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