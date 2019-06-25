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Gaziantep'te masa sandalye imalathanesinde yangın

1 saat önce

Gaziantep'te bulunan bir masal ve sandalye imalathanesinde yangın çıktı.

Gaziantep'te bulunan bir masal ve sandalye imalathanesinde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Tekstil Kent Mahallesi'nde bulunan bir masa ve sandalye imalathanesinde yangın çıktı. Henüz nedeni belli olmayan yangının 2 katlı imalathane binasının çatı katındaki sünger ve kauçuk malzemelerinin bulunduğu bölümde başladığı öğrenildi. Bir anda alevler binayı sararken, yoğun duman yükseldi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. 3 koldan 10 araç ile yangını söndürme çalışmaları sürürken polis ekipleri ise imalathanenin bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı. Çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis, bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
(Metin Faruk Tamer/İHA)
Gaziantep'te masa sandalye imalathanesinde yangın
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:31 Kaynak: İHA
Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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