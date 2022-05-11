Gaziantep'te masaj salonu adı altında fuhuş operasyonu: 14 kişi gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te masaj salonu adı altında fuhuş operasyonu: 14 kişi gözaltında

11.05.2022 13:17

Gaziantep'te, fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonuna düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken 2 kişi de tutuklandı.

Gaziantep'te fuhuş yapıldığı ihbar edilen bir masaj salonuna baskın düzenlendi. Şahinbey Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede masaj salonu olarak faaliyet gösteren adreste fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin araştırması sonucu masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edilince savcılık kararıyla operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Baskında salonda bulunan 14 kişi, gözaltına alındı. Fuhuş yaptığı belirlenen 11 kişiye para cezası uygulanırken, 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ü.T. ve F.Ç., 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarından tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada Son Dakika | Çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada GSO kurucu Meclis Başkanı Naci Topçuoğlu'nun vefatının 14 yıl dönümü GSO kurucu Meclis Başkanı Naci Topçuoğlu'nun vefatının 14 yıl dönümü

Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te masaj salonu adı altında fuhuş operasyonu: 14 kişi gözaltında - Son Dakika


Son Dakika
13:44 Hac işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek
13:38 Mehmet Ali Erbil'in Melike Öcalan için söylediği sözler şok etti: Bir sana elimi değdiremedim
13:30 Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi
13:26 Fenerbahçe taraftarını gözden mi çıkardı? Ekrem İmamoğlu'ndan kravat sonrası şimdi de bordo-mavi bileklik hamlesi geldi
13:24 CHP seçim çalışmaları için sahaya iniyor: Büyükşehirler dışındaki 51 ilde halkın nabzı tutulacak
13:20 Ev satın almak isteyenler dikkat! Dolandırıcıların "oltalama" tuzağına düşmeyin
13:13 ÇiftlikBank davasında "Tosuncuk" ve ağabeyinin tutukluluğuna devam kararı çıktı
13:09 New Yorker'dan Bayraktar TB2'ye övgü: Bu Türk dronu savaşın doğasını değiştirecek
12:51 Abonelerini kaybeden Netflix harekete geçti: Parola paylaşımı kalkıyor, platform için reklamlar geliyor
12:48 Dolandırıcıları telefonda oyaladı, konuşa konuşa karakola gitti! Hem 158 bin lirasını kurtardı, hem de dolandırıcıları yakalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 13:58:59. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te masaj salonu adı altında fuhuş operasyonu: 14 kişi gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement