Gaziantep'te maske takmayan 3 taksi sürücüsüne cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Gaziantep'te maske takmayan 3 taksi sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan trafik denetimlerinde maske takmayan 3 taksi sürüsüne ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan trafik denetimlerinde maske takmayan 3 taksi sürüsüne ceza kesildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararları kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan kontrollerde araçlarında yolcu varken maske takmayan 3 ticari taksi sürücüne cezai işlem uygulandı ve araçları da 7 gün trafikten men edildi.

Ekipler ayrıca trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 4 bin 79 araç sürücüsüne ve yayaya cezai işlem uyguladı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te maske takmayan 3 taksi sürücüsüne cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Son Dakika

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