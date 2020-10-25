Gaziantep'te maske takmayan bin 28 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan Bin 28 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarla korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan Bin 28 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 10 şahsa idari yaptırım uyguladı.

Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - GAZİANTEP