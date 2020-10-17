Gaziantep'te maske takmayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 848 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarla korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 848 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 17 şahsa idari yaptırım uyguladı.

Ekipler kentte corona virüs ve izalasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - GAZİANTEP