Gaziantep'te, maskesiz girişin yasak olduğu caddelerde yoğunluk - Son Dakika

Gaziantep'te, maskesiz girişin yasak olduğu caddelerde yoğunluk

GAZİANTEP'in en işlek 4 caddesine valilik kararıyla maskesiz giriş yasaklandı. Maskesiz giriş izni verilmeyen caddelerde birçok kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ederek yan yana yürümesi ise dikkat çekti.

Kentin, insan hareketliliğinin en fazla olduğu Karagöz, Gaziler, İnönü ve Hoşgör caddelerinde maskesiz dolaşmak valilik kararıyla yasaklandı. Kararın ardından bugün güvenlik güçleri caddelerin giriş noktalarında maskesiz vatandaşların geçişine izin vermedi. Maskesi olanların ateş ölçümleri yapıldıktan sonra alındığı Gaziler Caddesi'nde hafta sonu uygulanan yasağın ardından yoğunluk oluştuğu görülürken birçok kişinin ise sosyal mesafe kuralını ihlal ederek yan yana yürümesi dikkat çekti.