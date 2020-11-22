Gaziantep'te mazot çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te bir tırdan mazot çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesindeki İbrahim Şehir Mahallesi'ndeki bir tır garajında park halinde bulunan ve M.A'ya (24) ait 02 AAD 547 plakalı çekiciden ve 33 CHP 50 plakalı yakıt tankerinden hırsızlık gerçekleştirilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelileri A.S, A.S. ve H.İ.Ç. yakalandı.

120 litre mazot çaldığı tespit edilen zanlılar, gözaltına alındı.