Gaziantep'te Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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