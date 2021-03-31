Gaziantep'te Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Gaziantep, Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla sürerken yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı takım, sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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