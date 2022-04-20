Gaziantep'te merdiven korkuluklarını çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, binanın merdiven korkuluklarını sökerek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'ndaki bir binanın girişindeki metal merdiven korkuluklarını çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri G.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, zanlının boş çuvalla gediği bina önündeki merdiven korkuluğunu sökerek çuvala koyması ve bölgeden uzaklaşması yer alıyor.