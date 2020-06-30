Gaziantep'te meslek liselerini tercih eden öğrencilere 200 lira burs verilecek - Son Dakika

Gaziantep'teki meslek liselerini tercih eden bin öğrenciye aylık 200 lira burs verileceği bildirdi.

Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Davut Gül başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Gül, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Meslek liselerini tercih edecek bin öğrencimize aylık olarak 200 lira burs vermeye karar verdik. Meslek lisesi memleket meselesidir." ifadesini kullandı.