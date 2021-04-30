Gaziantep'te meslek lisesi öğrencilerinden ihtiyaç sahibi aileler ve esnafa temizlik malzemesi desteği - Son Dakika

İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında 10 esnaf ve 30 ihtiyaç sahibi aileye temizlik paketi dağıttı.

Proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki elektrik ile su tesisatı arızası, boya gibi küçük bakım ve onarım işlerini yapıyor.

Öğrenciler, okulun kimya üretim atölyesinde ürettikleri temizlik malzemelerini de 10 esnaf ve 30 ihtiyaç sahibi aileye dağıttı.

Okulu Müdürü Mehmet Güven, temizlik paketinde sıvı sabun, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici ve el dezenfektanı ile kolonya bulunduğunu belirtti.

Eğitim-öğretim yılı sonuna kadar çalışmaların devam edeceğini ifade eden Güven, "Öğrencilerimizde, proje kapsamında yapılan bu faaliyetlerle sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin güçlenmesini, yardımlaşma, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesini sağlamak istiyoruz." dedi.