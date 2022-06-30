GAZİANTEP - Meslek lisesi öğrencilerinin üreteceği ekmeği kadınlar satacak - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - Meslek lisesi öğrencilerinin üreteceği ekmeği kadınlar satacak

30.06.2022 11:26

Gaziantep'te hayata geçirilen proje kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği ekmekler, belediye tarafından kurulan halk ekmek satış noktalarında mahalledeki kadınlar tarafından satılacak.

Gaziantep'te hayata geçirilen proje kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği ekmekler, belediye tarafından kurulan halk ekmek satış noktalarında mahalledeki kadınlar tarafından satılacak.

Valilik ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla imzalanan "Günlük 50 bin Ekmek Üretimi İş Birliği Protokolü" kapsamında halka ucuz ekmek ulaştırılması için çalışmalar sürüyor.

Bugüne kadar kamu kurumları ve okullar için ekmek üreten meslek lisesi öğrencileri, hünerli elleriyle Gaziantep halkı için de ekmek hazırlayacak.

Belediye tarafından kentin muhtelif yerlerine kurulmaya başlanan satış noktalarında o mahalledeki kadınlar istihdam edilecek.

Projeyle liseliler üretecek, kadınlar istihdam edilecek, halka ise ucuz ekmek sunulmuş olacak.

Üretilen ekmek kentin farklı noktalarındaki 110 satış noktasından vatandaşa ulaştırılacak.

"Meslek lisesi öğrencileri ara eleman değil aranan elaman"

Projenin belediye ayağını yürüten Gazibel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Murat Tural, AA muhabirine, çalışmanın Türkiye'de örnek teşkil edeceğini söyledi.

Herkesin mesleki teknik liselerinin öneminin farkında olduğunu ifade eden Tural, şunları aktardı:

"Meslek liselerinde yetişen çocukların üretim sürecine dahil olmalarını istiyoruz. Üretim sürecine en çabuk adapte olabilecek öğrenciler, meslek liselerinde yetişiyor. Meslek lisesi öğrencileri ara eleman değil aranan elaman. Mutfak ekibinden tutun salon personeline kadar şu an herkes personel arayışı içerisinde. Artık yetişmiş personel bulamıyorsunuz. Dolayısıyla meslek liselerinin büyük önemi var. İş gücü anlamında meslek liselerini değerlendirmek gerekmektedir."

Tural, meslek lisesi öğrencileriyle çalışmak için proje hazırladıklarını ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önerisiyle halk ekmeğin meslek lisesi öğrencilerince üretilmesini kararlaştırdıklarını belirterek, bu çalışmaya Milli Eğitim Bakanlığının da destek verdiğini kaydetti.

"Büfelere çölyak hastaları için de özel ekmekler koyacağız"

Öğrencilerin üreteceği ekmeği Büyükşehir Belediyesi olarak satış noktalarında halka satacaklarını anlatan Tural, şöyle devam etti:

"Ekmeğin önceliği hijyen ve uygun fiyatlı olması. Büfeleri o mahallede oturan, ihtiyacı olan ve evine katkı sunmak isteyen kadınlar işletecek. Kadınlar işlettiğinde haliyle evdeki bütçeye de katkısı olacak. Böylece kadın istihdamına da destek vermiş olacağız. İlk etapta 2 merkez ilçemizde başlayacağız. Şahinbey ilçesinde 70 ve Şehitkamil ilçesinde ise 40 büfe yer alacak. Günlük ortalama 50 bin ekmek üretilecek. Bu rakamlar yıldan yıla yükselecek. Büfeler için 56 çeşit ekmek belirlendi. Büfelere çölyak hastaları için de özel ekmekler koyacağız."

Satış noktalarını hızla kurmaya başladıklarını aktaran Tural, 2 ayda ekmek satışının başlayacağını bildirdi.

YORUMLAR
500
Meslek lisesi öğrencileri yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sağlıyor Meslek lisesi öğrencileri yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sağlıyor Lise öğrencileri Avusturya ve Çekya eğitiminden döndü Lise öğrencileri Avusturya ve Çekya eğitiminden döndü Şahin, Gaziantep'teki kadına yönelik projeleri anlattı Şahin, Gaziantep'teki kadına yönelik projeleri anlattı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Meslek lisesi öğrencilerinin üreteceği ekmeği kadınlar satacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:10 İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 17:35:38. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Meslek lisesi öğrencilerinin üreteceği ekmeği kadınlar satacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement