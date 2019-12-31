Gaziantep'te mesleki eğitimlerini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te mesleki eğitimlerini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi - Son Dakika

Gaziantep'te mesleki eğitimlerini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde mesleki eğitimlerini tamamlayan öğrencilere, belgeleri törenle verildi.

Gaziantep'te mesleki eğitimlerini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde mesleki eğitimlerini tamamlayan öğrencilere, belgeleri törenle verildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip ilçesinde, Ahilik Kültürü ile Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Belge Takdim Töreni düzenlendi.

Vali Davut Gül, mesleki eğitim merkezlerinin önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek, " Türkiye'nin de Gaziantep'in de en önemli meselesi ve en önemli şansı bu. Son yıllarda yapılan değişiklikle özellikle çocukların dört gün işletmelerde çalışması, bir gün okulda mesleki eğitim alması kayıt dışılığı, çocuk işçiliğini ortadan kaldırıyor. Bu sistem aynı zamanda devletin güvencesinde eğitim alan çocukların usta, kalfa, çırak ilişkisini de sürdürmelerini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Gül, bu merkezlerden mezun olanlar kendi işini kurmak istediğinde 50 bin lira hibe, 100 bin liraya kadar da kredi bulabildiğini kaydetti.

Vali Gül, eğitimini tamamlayan öğrencilere belgelerini verdi.

Programa, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile davetliler katıldı.

Gaziantep, Türkiye, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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