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Gaziantep'te meslektaşı tarafından vurulan taksici öldü

6 saat önce

Gaziantep'te, meslektaşı tarafından tabancayla vurulan taksici, hayatını kaybetti.

Gaziantep'te meslektaşı tarafından vurulan taksici öldü, System.String[]

Gaziantep'te, meslektaşı tarafından tabancayla vurulan taksici, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Saçaklı Mahallesi'nde taksicilik yapan Mahmut Özbal (34), bir meslektaşı M.R.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.R.A, yanında bulundurduğu tabancayla Özbal'a ateş etti.

Yaralanan Özbal, ambulansla kaldırıldığı Şehitkamil Devle Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özbal'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, cinayet zanlısı M.R.A. ise aranıyor.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:32 Kaynak: AA
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