Gaziantep'te metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran kişi tedavi altına alındı.
Metil alkolden zehirlendiği iddiasıyla Karkamış Devlet Hastanesi'ne başvuran D.G, buradaki ilk tedavisinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan D.G'nin tedavisi sürüyor.
Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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