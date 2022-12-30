Çok güzelsin Gaziantep! Metrodan gelen görüntüler izleyen herkesi mest etti - Son Dakika
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Çok güzelsin Gaziantep! Metrodan gelen görüntüler izleyen herkesi mest etti

30.12.2022 12:32

Gaziantep'te metroda yolculuk yaptıkları sırada bir bebeğin ağladığını gören gençler, hep birlikte ninni söyleyerek bebeği susturdu. Bu görüntüler izleyen herkesin övgüsünü topladı.

Gaziantep'te kaydedilen renkli görüntüler sosyal medyada vatandaşların beğenisini kazandı. Metroda ilerledikleri sırada bir bebeğin ağladığını fark eden gençler, bebeği susturmak için güzel bir harekete imza attılar.

HEP BİRLİKTE NİNNİ SÖYLEDİLER

Hep bir ağızdan ninni söylemeye başlayan gençler, hem bebeği susturdu hem de bebeğin annesinin yüzünü güldürdü. Gençlerin bu hareketi, metrodakiler dahil olmak üzere o anları izleyen herkesin takdirini kazandı.

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Son Dakika Yaşam Çok güzelsin Gaziantep! Metrodan gelen görüntüler izleyen herkesi mest etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çok güzelsin Gaziantep! Metrodan gelen görüntüler izleyen herkesi mest etti - Son Dakika
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