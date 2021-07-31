Gaziantep'te metruk binada erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Gaziantep'te metruk binada erkek cesedi bulan polis ekipleri soruşturma başlattı.

Merkez Şahinbey ilçesi Delbes Mahallesi'nde kokuyu fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, Pan Ahmet Sokak'ta metruk binada bir ceset buldu.

Olay yerinde yapılan incelemede üzerinde kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ölümü şüpheli bulan polis, soruşturma başlattı.