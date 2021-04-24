Gaziantep'te metruk binada yangın - Son Dakika

GAZİANTEP'te, 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte, söndürüldü.

Kozluca Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binanın giriş katında, akşam saatlerinde, yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangına, ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla alevler söndürüldü. Polis, yangına neden olduğu ileri sürülen madde bağımlılarının belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.