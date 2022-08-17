Metruk binada güpegündüz uyuşturucu ticareti pes dedirtti - Son Dakika
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Metruk binada güpegündüz uyuşturucu ticareti pes dedirtti

17.08.2022 13:24
Metruk binada güpegündüz uyuşturucu ticareti pes dedirtti

Gaziantep'te metruk binaları mesken tutan uyuşturucu madde bağımlılarının güpegündüz yaptığı uyuşturucu ticareti kameralara yansıdı.

Gaziantep'te metruk binaları mesken tutan uyuşturucu madde bağımlılarının güpegündüz yaptığı uyuşturucu ticareti kameralara yansıdı. O anlara tepki gösteren ve bağımlıların uyuşturucu maddenin etkisiyle çevreye zarar verdiğini iddia eden mahalle sakinleri, korku ve panik yaşadıklarını söyleyerek yetkililerden çözüm istedi.

Şahinbey ilçesi Suyabatmaz Mahallesi Güllü Sokak'ta bulunan metruk binaları mesken tutan uyuşturucu madde bağımlıları, vatandaşları bezdirdi. Uyuşturucu madde ticareti kameralara yansıyan ve aldıkları uyuşturucu maddeleri metruk binalarda kullanan bağımlıların maddenin etkisiyle çevreye zarar vererek, eski yapı evleri ateşe vermesi ise vatandaşların korku ve panik yaşamasına neden oluyor.

"Madde bağımlıları metruk binaları mesken tutmuş, her şeye zarar veriyor"

Madde bağımlılarının bölgeyi mesken tuttuğunu iddia eden ve evlerinde huzursuz olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerden çözüm istedi. Bağımlıların gece gündüz metruk binalarda uyuşturucu madde kullanarak çevreye zarar verdiğini ve evleri yaktığını söyleyen Suyabatmaz Mahallesi Muhtarı Mehmet Pakhuy, "Mahallemizde metruk binalar var. Uyuşturucu madde bağımlıları bu metruk binaları mesken tutmuş durumda. Şahıslar, madde kullandıktan sonra metruk binalara ve çevreye zarar veriyor. Biz bu nedenle mahalle halkı olarak çok mağduruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bunların yıkılmasını ya da önlem alınmasını istiyoruz. Çözüm istiyoruz" dedi.

"Korku ve panik yaşıyoruz"

Mahalle sakini Gülşen Taşdemir, "Bu metruk binaların hepsi madde bağımlılarının meskeni olmuş. Madde kullandıktan sonra buraları yakıp yıkıyorlar. Birbirlerine zarar veriyorlar. Biz de korku ve panik yaşıyoruz. Çevreyi yakıp ateşe veriyorlar. Çocuklarımızı dışarı çıkarmaya korkuyoruz. Bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz. Sabahın erken saatlerinde alevlerle uyanıyoruz. Bu bölgede hiç huzurlu değiliz. Allah rızası için önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metruk binada güpegündüz uyuşturucu ticareti pes dedirtti - Son Dakika

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