Gaziantep'te mevsimlik tarım işçileri sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

Çadırlar, belediye ekiplerince dezenfekte edildi, ekipler tarafından da uymaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi.

Burada ateşleri ölçülen işçiler, muayeneden geçirildi. Daha sonra kalacakları çadırlara giden işçilerle beraber bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Doğu illerinden Araban Ovası'ndaki sarımsak tarlalarında çalışmak üzere ilk mevsimlik işçi sevkiyatı gerçekleştirildi. Bu kapsamda yaklaşık 500 kişinin bulunduğu araç konvoyu ilçenin girişinde güvenlik güçlerince durduruldu.

Gaziantep 'in Araban ilçesine mevsimlik tarım işçisi olarak gelenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.

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