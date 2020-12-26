Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı - Son Dakika

Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı

26.12.2020 14:15
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı, System.String[]

GAZİANTEP'te hafta içi yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sessizliğe büründü.

GAZİANTEP'te hafta içi yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri, kentin normalde insan yoğunluğu yaşanan caddelerinde, kısıtlamaya yönelik denetim yaparak, dışarıda olan vatandaşların izinlerini kontrol etti.Sessizliğin hakim olduğu kentte polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde ise koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettiği saptanan 414 kişiye idari para cezası kesildi.

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Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Pazartesi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı - Son Dakika


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