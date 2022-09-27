Gaziantep'te yayanın trafik kazasından son anda kurtulması kameraya yansıdı - Son Dakika
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Gaziantep'te yayanın trafik kazasından son anda kurtulması kameraya yansıdı

27.09.2022 16:48

Gaziantep'te meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında savrulan aracın altında kalma tehlikesi yaşayan yaşlı kişinin kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında savrulan aracın altında kalma tehlikesi yaşayan yaşlı kişinin kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Şahinbey ilçesindeki Ordu Caddesi'nde seyir halinde olan Z.K. idaresinde 06 EK 192 plakalı otomobil, yasak olan bölgede "U" dönüşü yapmaya çalışan K.Ö. idaresindeki 27 ANU 231 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir yaya, çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yayanın trafik kazasından son anda kurtulması kameraya yansıdı - Son Dakika

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