Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı - Son Dakika
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Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı

20.08.2022 15:12

Gaziantep'te bir otobüs, meydana gelen bir kaza nedeniyle bölgede bulunan itfaiye, ambulans ve canlı yayın aracına çarpmış ve feci kazada 16 kişi yaşamını yitirmiş, 21 kişi de yaralanmıştı. Korkunç olayı anlatan otobüsteki bir yolcu, "Kaza yapan araçtan akan sıvı nedeniyle otobüs kaydı. Kayan otobüs kazanın yapıldığı alandakilere çarptı" şeklinde konuştu.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda bir aracın şarampole devrildiği kaza nedeniyle bölgeye ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yoldan geçen canlı yayın aracındaki gazeteciler de kazazedelere yardım etmek için yol kenarında durdu. Kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü, müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 3 itfaiye personeli, 4 sağlık personeli ve 2 gazeteci yer alıyor.

Son dakika haberi: Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlar olay anını anlattı Açıklaması

YARALILAR VE GÖRGÜ TANIKLARI OLAY ANINI ANLATTI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanlığında kameraman olarak çalışan ve Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bekir Özdemir, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde giderken yol kenarında kadınların el kol hareketi yaptığını, kaza olduğunu gördüklerini ve yaralılara yardım etmek için durduklarını belirtti.

Son dakika haberi: Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlar olay anını anlattı Açıklaması

"OTOBÜS GELİYOR KAÇIN"

Bir aracın dereye uçtuğunu, bir kişinin hayatını kaybettiğini gördüklerini, bir kişiye de yardım ettiklerini anlatan Özdemir, "112'yi, polisi aradık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ben yer yok diye ambulansın önünden dolanıyordum. Döndüğüm an kafamı kaldırdım yolcu otobüsünün yalpalayarak geldiğini, devrildiğini gördüm. 'Otobüs geliyor kaçın' diye bağırdım, sonrasını hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle çarpmayla ambulans bana vurdu." diye konuştu.

Son dakika haberi: Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlar olay anını anlattı Açıklaması

"MUHTEMELEN AMBULANS ÜSTÜMÜZDEN GEÇTİ"

Aynı hastanede tedavi altına alınan ve yolda meydana gelen kazaya müdahale eden polis memuru İbrahim Halil Şen, kaza yerine vardıklarında tüm tedbirleri aldıklarını, bir ağır yaralıyı çıkardıklarını, bu sırada otobüsün devrilerek kayarak geldiğini gördüğünü belirtti. Birisinin bağırarak bir arabanın geldiğini söylediğini, kendisini bariyerlerden dışarı attığını ifade eden Şen, "Muhtemelen bariyerin üzerinden kayıp ambulans üstümüzden geçti." dedi.

Gaziantep'teki feci kazaya neden olan otobüs nasıl devrildi? Yaralı yolcu her şeyi anbean anlattı

"SIVI YÜZÜNDEN KAYAN OTOBÜS ALANDAKİLERE ÇARPTI"

Yolcu otobüsünde bulunan Muhsin Çelik (34) ise İstanbul'dan Diyarbakır'a yolculuk yaptığını, yol üzerinde kaza olduğunu ve sağlık ekiplerinin kazaya müdahale ettiğini gördüğünü söyledi. Çelik, "Kaza yapan araçtan akan sıvı nedeniyle otobüs kaydı. Kayan otobüs kazanın yapıldığı alandakilere çarptı. Benim bilincim kapalı değildi ve ben kendim kaza yapan otobüsten çıktım. Yol kenarına gittim. Ekipler, otobüsteki yolcuları çıkartıyordu. Sonra bizi Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne getirdiler, durumum şu an iyi." şeklinde konuştu.

Otobüs yolcularından Serhat Tanrıkurt ise İstanbul'dan Diyarbakır'a gittiğini, otobüsün sarsılmaya ve sürüklenmeye başladığını, daha sonrasını ise hatırlamadığını belirtti.

YORUMLAR
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TBMM Başkanı Şentop: 'Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu... TBMM Başkanı Şentop: 'Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu... Üzücü kazdan yaralı kurtulan kameraman o anları anlattı: 'Yardım etmek için durduk, otobüsün devrilerek geldiğini gördüm' Üzücü kazdan yaralı kurtulan kameraman o anları anlattı: 'Yardım etmek için durduk, otobüsün devrilerek geldiğini gördüm'
Kaynak: AA

Nizip Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı - Son Dakika
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