Gaziantep'te mezarlıkta bomba paniği - Son Dakika

Gaziantep'te mezarlıkta bomba paniği

Mezarlıkta bulunan bomba fünye ile patlatılarak imha edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mezarlıkta duvar ören bir işçi, el bombabı buldu. Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alınırken, olay yerine çağrılan uzman ekipler tarafından el bombası imha edildi.

Olay Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Değirmencik Mahallesi'nde duvar inşaatında çalışan bir işçi, kazı yaptığı esnada otların arasına gizlenmiş bir adet el bombası buldu. İşçinin ihbarı üzerine harekete geçen ilçe jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, bomba uzmanlarını olay yerine çağırdı. Yapılan incelemede patlamamış olduğu belirlenirken incelemenin ardından fünye patlatıralarak imha edildi.

Bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınırken, el bombasının kim tarafından ve hangi amaçla mezarlığa gizlediği ise araştırılıyor.