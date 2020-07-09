Gaziantep'te mezarlıkta silahlı kavga 3 yaralı, 3 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te mezarlıkta silahlı kavga 3 yaralı, 3 gözaltı

Gaziantep'te mezarlıkta silahlı kavga 3 yaralı, 3 gözaltıGAZİANTEP'te, husumetli iki grup arasında mezarlıkta çıkan kavgada, 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Gaziantep'te mezarlıkta silahlı kavga 3 yaralı, 3 gözaltı

Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 6 yaralı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP'te, husumetli iki grup arasında mezarlıkta çıkan kavgada, 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Polis 3 şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan 3 kişinin ise yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta meydana geldi. Otomobillerle mezarlığa gelen husumetli iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı Kısa sürede büyüyen tartışma tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 3 kişi, kimin ateşlediği bilinmeyen kurşun ve saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. Polis 3 şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan 3 kişinin ise yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te mezarlıkta silahlı kavga 3 yaralı, 3 gözaltı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 00:16 Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon 21:49 Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı 20:26 Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi 20:08 Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor 19:52 "Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü 17:00 Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız 16:53 Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Fatih Terim, Feghouli'nin takımda kalması yönünde yönetime rapor sundu
12:37
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 2 askerimiz şehit düştü
11:52
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
11:25
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
11:09
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
10:41
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
10:30
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
09:26
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
08:20
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
07:54
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
07:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 12:42:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te mezarlıkta silahlı kavga 3 yaralı, 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]