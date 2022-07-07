Gaziantep'te mezun olan 261 tıp öğrencisi için tören düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te mezun olan 261 tıp öğrencisi için tören düzenlendi

07.07.2022 14:39
Gaziantep'te mezun olan 261 tıp öğrencisi için tören düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesinde eğitimini tamamlayan 261 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesinde eğitimini tamamlayan 261 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen törende, Tıp Fakültesi'nin Türkçe ve İngilizce eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, "Hipokrat Yemini" ederek hekimliğe ilk adımı attı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, doktorların hastalar için umut ışığı olduğunu belirterek, öğrencilere şu tavsiyede bulundu:

"Mesleğinizin bu ayrıcalıklarını bilerek, Sokrates'in belirttiği dört niteliği edinin, nezaketle dinleyin, akıllıca konuşun, dikkatlice düşünün ve tarafsızca karar verin. Bilge hekim olun. Hastalarınızın bedenini iyileştirirken ruhlarına da hitap etmeniz gerektiğini her zaman hatırlayın. Ayrıca, kendi hayatını insanı yaşatmaya adamış olan bir meslek gurubunun mensubu olarak her türlü şiddeti kınıyoruz, karşıyız ve karşı durmaya da devam edeceğiz."

Törende, bölümlerini dereceyle tamamlayan öğrencilere plaket verildi.

Daha sonra öğrenciler "Hipokrat Yemini" edip kep attı.

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GAÜN'de kalite eğitimi sertifika töreni GAÜN'de kalite eğitimi sertifika töreni
Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te mezun olan 261 tıp öğrencisi için tören düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te mezun olan 261 tıp öğrencisi için tören düzenlendi - Son Dakika
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