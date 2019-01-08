Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Midibüsün Çarptığı Çocuğun Ölümü

Gaziantep'te Midibüsün Çarptığı Çocuğun Ölümü

1 saat önce

Gaziantep'te midibüsün çarpması sonucu bir çocuğun ölmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Gaziantep'te Midibüsün Çarptığı Çocuğun Ölümü, System.String[]
Gaziantep'te midibüsün çarpması sonucu bir çocuğun ölmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Alleben Mahallesi Kemal Köker Caddesi'nde yolun karşısına geçerken midibüsün çarpması sonucu Nehircan Gedik'in (15) ölmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü Rüstem G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen midibüs sürücüsü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gaziantep'te dün Rüstem G. idaresindeki 27 H 260 plakalı midibüs, Alleben Mahallesi Kemal Köker Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nehircan Gedik'e çarpmıştı. Gedik, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:29 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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