Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Midibüsün Çarptığı Çocuğun Ölümü

Gaziantep'te Midibüsün Çarptığı Çocuğun Ölümü

1 saat önce

Gaziantep'te midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden kız öğrencinin cenazesi defnedildi.

Gaziantep'te Midibüsün Çarptığı Çocuğun Ölümü, System.String[]
Gaziantep'te midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden kız öğrencinin cenazesi defnedildi.

Alleben Mahallesi Kemal Köker Caddesi'nde yolun karşısına geçerken midibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren Nehircan Gedik'in (15) cenazesi, gasilhanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gedik'in cenazesi, Bahaettin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından, Gaziantep Asri Mezarlığında toprağa verildi. Bayraktar Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Nehircan Gedik'in sınıf arkadaşları defin sırasında yağmur yağmaya başlayınca tabutun üzerine montlarını örttü.

Cenaze namazına, Gedik'in yakınları, öğretmenleri, arkadaşları, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı katıldı.

Gaziantep'te dün Rüstem G. idaresindeki 27 H 260 plakalı midibüs, Alleben Mahallesi Kemal Köker Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nehircan Gedik'e çarpmıştı. Gedik, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kazayla ilgili gözaltına alınan midibüs sürücüsü Rüstem Geyik tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İrem Derici'nin 1 Ay Önceki İtirafı Kafaları Karıştırdı Öğrencisinin Öldürdüğü Akademisyenin Acısı Dinmeden, Lise Öğrencisi Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Silahla Öğretmenine Ateş Açtı

Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:35:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Midibüsün Çarptığı Çocuğun Ölümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]