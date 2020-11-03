Gaziantep'te midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa T. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 27 H 0658 plakalı midibüs, Yeşilvadi Bulvarı Dutluk mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bulvardaki ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.