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GAZİANTEP'TE MİLLİ MÜCADELE'NİN 100'ÜNCÜ YILINDA YAPILAN ETKİNLİKLER TANITILDI - Son Dakika

GAZİANTEP'TE MİLLİ MÜCADELE'NİN 100'ÜNCÜ YILINDA YAPILAN ETKİNLİKLER TANITILDI

26.09.2021 10:26

GAZİANTEP'te milli mücadelenin 100'üncü yılı dolayısıyla yayıncılık faaliyetlerini anlatmak, kültür ve sanat çalışmalarının tanıtımı yapıldı.

GAZİANTEP'te milli mücadelenin 100'üncü yılı dolayısıyla yayıncılık faaliyetlerini anlatmak, kültür ve sanat çalışmalarının tanıtımı yapıldı.

Gaziantep Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri yetkililer, bürokratlar, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında Gaziantep Kalesi'nden 3 pare top atışı yapıldı, Antep savunmasını anlatan tiyatro gösterisi sahnelendi. Gaziantep destanının 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında açılışı yapılan sergide ise Antep savunması kahramanlarının tablolar büyük ilgi çekti.

Programda konuşan Gazi Kültür A.Ş. Başkanı Hakan Tanrıöver Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü görkemli etkinlikler, kültürel ve sanatsal çalışmalarla yılsonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "Geleceğin tarihçilerinin elinde kalpazanların hazırladığı belgeler olmasın diye orjinal belgelerle, referans olacak eserler çalışıyoruz ve tarihe not düşüyoruz" dedi.

VALİ GÜL: ANTEP SAVUNMASI'NI DÜNYAYA ANLATMAK GEREKİYOR

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep'in kurtuluşunun bir kahramanlık destanı olduğunu dile getirerek, günümüzde de kentin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Bu tür etkinliklerin hafızayı tazelemesi anlamında önemli olduğunu da vurgulayan Gül, "Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla birçok kurumumuzun etkinlikleri var. Bizde böyle güzel bir etkinlik ile burada beraberiz. İnanıyorum ki yıllar sonra yapılan binaların bir çoğu ortada olmayacak bir çok yapının yeri değişecek ancak kültür ve sanatla ilgili 1000 sene sonra da bu yapıtlar yerinde olacak. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu savunmayı tüm Gaziantepliler biliyor ama bütün dünyaya anlatmak lazım. Antep'in Gazi olurken nüfusunun 4'te birinin şehit olduğunu herkese anlatmak gerekiyor. Bunu Gaziantepliler yapacaktır" diye konuştu.

BAŞKAN ŞAHİN: SÖZ UÇAR YAZI KALIR

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yeni bir güç tanımı yaptıklarına dikkat çekerek, "Kültürel mirasın varsa eğer geldiğin topraklardan aldığın bir ilham ve yetişmiş insan gücün varsa en güçlü sensindir. Bildiğimiz en önemli şeylerden biri de söz uçar yazı kalırdır. Bunu kentsel arşive dönüştürüp yazıya dökebiliyorsan bizden sonraya taşımamız milli şuurumuz ile bunu geleceğe taşımamız en büyük görevimizdir. Yanı başında 10 yıldır savaş olan bu şehir aynı dönemde 350 fabrika açarak bölgenin en huzurlu ve en güvenli kenti olmayı da başarmıştır. Bu çok güzel bir örnektir" şeklinde konuştu.

Etkinlik yöresel Antep ürünlerinin sunulduğu kokteyl ile sona erdi.

GAZİANTEP'TE MİLLİ MÜCADELE'NİN 100'ÜNCÜ YILINDA YAPILAN ETKİNLİKLER TANITILDI
GAZİANTEP'TE MİLLİ MÜCADELE'NİN 100'ÜNCÜ YILINDA YAPILAN ETKİNLİKLER TANITILDI
GAZİANTEP'TE MİLLİ MÜCADELE'NİN 100'ÜNCÜ YILINDA YAPILAN ETKİNLİKLER TANITILDI
GAZİANTEP'TE MİLLİ MÜCADELE'NİN 100'ÜNCÜ YILINDA YAPILAN ETKİNLİKLER TANITILDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE MİLLİ MÜCADELE'NİN 100'ÜNCÜ YILINDA YAPILAN ETKİNLİKLER TANITILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE MİLLİ MÜCADELE'NİN 100'ÜNCÜ YILINDA YAPILAN ETKİNLİKLER TANITILDI - Son Dakika
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