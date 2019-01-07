Gaziantep'te Minibüs Devrildi: 9 Yaralı
28 dakika önce
Gaziantep'te minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Gaziantep
'te minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Hadi Elçi idaresindeki 79 M 0103 minibüs, Kilis-Gaziantep kara yolu Zeytinli
Kavşağı yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 8 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey
Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:37 Kaynak: AA
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