Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Minibüs Devrildi: 9 Yaralı

Gaziantep'te Minibüs Devrildi: 9 Yaralı

28 dakika önce

Gaziantep'te minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Minibüs Devrildi: 9 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'te minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Hadi Elçi idaresindeki 79 M 0103 minibüs, Kilis-Gaziantep kara yolu Zeytinli Kavşağı yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:37 Kaynak: AA

Zeytinli, Kilis, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu Mine Tugay, Yoga Hareketiyle Sınırları Zorladı Samsun'da, Batan Gemideki Mürettebatın Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada!

"Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 13:05:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Minibüs Devrildi: 9 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]